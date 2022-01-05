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С 10 января в Перми будет расширена зона платной парковки
С 10 января в Перми будет расширена зона платной парковки. Как пояснили в Пермской дирекции дорожного движения, в городе ведётся постоянный мониторинг заполняемости парковочных мест, расширение зоны платной парковки проходит поэтапно в течение нескольких лет. С 10 января 2022 года в зону платных парковок включены следующие участки улиц:
– улица Пионерская на участке от улицы Глеба Успенского до улицы Белинского;
– улица Полины Осипенко от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта;
– улица Белинского от улицы Пионерской до Комсомольской площади.
Размер платы за пользование парковочными местами на этих участках будет составлять 20 рублей в час.
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