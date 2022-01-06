В Перми будет временно ограничено движение транспорта по улице Архитектора Свиязева
С 15 января до 30 апреля в Перми будет временно ограничено движение транспорта по улице Архитектора Свиязева. Движение будет поэтапно ограничиваться на участке от улицы Космонавта Леонова до улицы Карпинского. Как пояснили в городском департаменте дорог и благоустройства, ограничение движения транспорта связано со строительством объектов инженерной инфраструктуры.
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