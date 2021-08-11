В Перми для ремонта водовода перекроют движение по ул. В. Каменского
Движение маршрутов автобусов следующих по ул. В. Каменского изменяется. Общественный транспорт в сторону центра города пойдёт по ул. З. Космодемьянской далее по ул. Барамзиной и ул. Папанинцев. Остановка "ЖД больница" переносится на ул. З. Космодемьянской, остановка "ул. Папанинцев" на ул. Энгельса.
Без водоснабжения в период с 09:00 14 августа до 09:00 15 августа будут дома по адресам:
ул. В.Каменского,9,24,10а,
Пр.Парковый,45в
ул. Боровая,2.
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