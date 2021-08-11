В Кировском районе водитель сбил насмерть ребенка в коляске
В Кировском районе города Перми произошло ДТП в котором погиб новорожденный ребенок. Накануне вечером по автодороге М-7 «Волга» со стороны Перми в направлении Краснокамска двигался автомобиль ВАЗ-21140, под управлением 42-летнего водителя. На 485 км он допустил наезд на детскую коляску, в которой находилась трехнедельная девочка. Коляску катила мама.
"По предварительной информации установлено, что в нарушении п 4.3 ПДД РФ женщина с коляской переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП ребенок получил смертельную травму. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ГИБДД по г. Перми.
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