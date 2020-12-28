Потребителям, отключенным от водоснабжения из-за аварии на ул. Героев Хасана, дали воду
Как сообщила диспетчерская служба ООО «НОВОГОР-Прикамье, специалисты компании произвели переключения на сетях и подали воду потребителям через другой водовод. В ближайшее время водоснабжение будет полностью восстановлено.
Напомним, в ночь на понедельник в Свердловском районе Перми на ул. Героев Хасана, 109 случился прорыв трубопровода, для устранения чего был отключён магистральный водовод на ул. Героев Хасана. В итоге без воды до устранения аварии в Перми остались дома на ул. Героев Хасана по следующим адресам: 100, 102, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 115а, 117, 123, 145а, 147, 149/1, 149/3, 149б, 151а, 153, 157, 159, 159/1. Кроме того, без воды остались и жители домов в п. Ферма и Фролы, а также в п. Горный Пермского района.
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