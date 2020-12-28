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Синоптики пообещали пермякам морозную новогоднюю ночь

В Прикамье на смену снегопадам придут морозы. Как рассказали синоптики, по прогнозам новогодняя ночь станет самой морозной за последние пять лет.
Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "В 2016 году в новогоднюю ночь столбик термометра опустился до отметки в - 31 градус. В этом году пик похолодания придется на ночи 30 и 31 декабря. Особенно сильным похолодание будет по северу края. Температура может опуститься до минус 35 градусов и ниже. Что касается Перми, здесь 30-31 декабря возможно похолодание до -29...-31 градусов. Далее ожидается постепенное потепление с холодным юго-восточным ветром. В новогоднюю ночь температура может колебаться в пределах 20-25 градусов мороза".
Серьезное потепление придет 3 января, когда температура повысится до отметок -10 и выше. Однако, как сообщили синоптики, прогноз еще может быть скорректирован. С 31 декабря на 1 января по краю ожидается очень большой разброс температур : от 10-15 градусов мороза по юго-западу до минус 30 и ниже по северо-востоку и востоку территории.


Опубликовано: 28.12.2020 в 16:50 в рубрике - Местное время

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Потребителям, отключенным от водоснабжения из-за аварии на ул. Героев Хасана, дали воду →

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Потребителям, отключенным от водоснабжения из-за аварии на ул. Героев Хасана, дали воду
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