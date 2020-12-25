Учащиеся пяти городов Прикамья вернутся к очному обучению после новогодних праздников

Сегодня,25 декабря, на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Прикамье принято решение не продлевать дистант и перевести школьников 5-8, 10 классов и студентов СПО пяти городов на традиционное очное обучение с 11 января. Это учащиеся Перми, Кунгура, Березников, Соликамска и Чайковского. Наряду с этим ограничения снимаются и для дополнительного образования. При этом зампред правительства по социальным вопросам Сергей Никифоров подчеркнул, что специалисты профильных министерств и Роспотребнадзора на протяжении новогодних праздников будут проводить мониторинг ситуации с заболеваемостью, в том числе среди детей.

«Если будут резкие скачки по приросту новых заболевших, штаб внепланово соберется в январские праздники для рассмотрения текущей эпидемиологической ситуации и необходимости продления ограничительных мер», - отметил Сергей Никифоров.

Напомним, в период зимних каникул дети должны соблюдать все меры эпидемиологической безопасности в общественных местах, использовать средства индивидуальной защиты.

«Возвращение к традиционному обучению - это важнейшее событие как для учителей, так и для родителей с детьми. Ничто не заменит личное общение с учителем и сверстниками. Поэтому я призываю взрослых и детей быть более бдительными к своему здоровью и беречь себя и своих близких, в том числе – бабушку и дедушку, которые находятся в группе риска. Со своей стороны, убедительно прошу родителей учеников в новогодние каникулы соблюдать все меры безопасности. Благодаря такой взаимной социальной ответственности, наши дети скорее вернутся за парты», - отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

После окончания каникул в школах будут продолжены мероприятия по профилактике​ коронавирусной​ инфекции, гриппа и ОРВИ. Будут организованы​ утренний фильтр, регулярная обязательная дезинфекция помещений. Учителя во внеурочное время, в том числе во время перемен, должны носить защитные маски. Также их обязаны использовать сотрудники столовой.

Напомним, с 16 ноября школьники и студенты названных пяти городов были переведены на дистанционное обучение. С 14 декабря школьников 9 и 11 классов перевели на традиционное очное обучение. Кроме того, студентам техникумов и колледжей решением оперштаба было разрешено очное прохождение практики, учеников коррекционных школ также перевели на очное обучение.