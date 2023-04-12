В Прикамье на трассе загорелся рейсовый автобус
В Большесосновском округе на трассе М-7 "Волга" загорелся рейсовый автобус. Видео, снятое очевидцами, появилось в соцсетях. На кадрах видно, как из отсека с двигателем начинает идти густой дым, пассажиры спешно покидают автобус. Проезжавшие мимо автомобилисты с помощью огнетушителей потушили возгорание. Вскоре на место прибыли две пожарные машины. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, самостоятельно эвакуировались 22 человека. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
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