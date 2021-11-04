Игрок «Пармы» вызван в сборную России по баскетболу

В конце ноября в северной столице России пройдут матчи квалификации на Чемпионат мира-2023 по баскетболу.

Главный наставник сборной России Зорна Лукич объявил расширенный состав на сбор перед матчами с Италией и Исландией в квалификации Чемпионата мира. На результаты встреч свои котировки уже предложили эксперты букмекерской конторы Олимпбет. Узнать подробные условия для получения приветственного фрибета в Олимпбет можно на сайте Рейтинг Букмекеров.

Стало известно, что в резерв попал 35-летний баскетболист из «Пармы-Париматч» Евгений Воронов. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских Игр. Также в состав сборной вошел бывший игрок пермского клуба Иван Ухов. На данный момент Иван выступает за баскетбольный клуб ЦСКА.

Матч квалификации Чемпионата мира-2023 по баскетболу Россия - Италия состоится 26-го ноября в Санкт-Петербурге. 29-го ноября российская команда сыграет со сборной Исландии.

За двенадцать путевок в финальный турнир ЧМ-2023 будут бороться 32 сборные. По результатам первого этапа в числе претендентов на путевки останутся по три сборные из каждой группы. Далее они объединятся в шестерки с представителями «скрестных» групп, где проведут еще по шесть игр.