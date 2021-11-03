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Действовали как в лихие 90-е. В Краснокамске будут судить спортсменов-рэкетиров
Следователи ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю закончили расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей Краснокамска, обвиняемых в вымогательстве и грабежах.
Злоумышленников задержали осенью прошлого года оперативники из отдела по борьбе с организованной преступностью краевого МВД. По информации полицейских, 31-летний житель Краснокамска привлек 4 знакомых спортсменов с целью нелегального заработка. Все они занимались разными видами единоборств и общались друг с другом довольно длительное время.
"Злоумышленники выискивали людей и, под надуманным предлогом, требовали передать им деньги. В случае отказа потерпевших сильно избивали. Суммы варьировались от 15 до 50 тысяч рублей. Запуганные потерпевшие в полицию с заявлениями не обращались",- рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Оперативная разработка группы длилась на протяжении нескольких месяцев. Спецоперации по задержанию злоумышленников проходили с участием бойцов Росгвардии.
Следователи доказали причастность группы к 15 преступлениям, предусмотренных статьями «Вымогательство» и «Грабеж». Общий ущерб составил около 300 тысяч рублей. Лидер группы и четверо участников в возрасте от 21 до 26 лет арестованы. Дело передано в суд г. Краснокамска для рассмотрения по существу.
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