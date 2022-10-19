В 2022 году в Прикамье открыли три лыжероллерные трассы

Лыжероллерные трассы в этом году открыли в трех населённых пунктах - Краснокамском городском округе, Барде и Березниках. Такие данные озвучили в краевом Министерстве спорта. Егор Землянский несколько дней в неделю посвящает катанию на лыжероллерах. Тем самым готовится к грядущему лыжному сезону.

Егор Землянский: "Как правильно поднимать ногу, как правильно переставлять ее, чтобы скорость наращивалась".

Занимается школьник на только что построенной современной трассе. Она находится в лесу. Здесь ровный асфальт и свежий воздух.

В этом году профессиональные лыжероллерные трассы открыли в трех населённых пунктах - Краснокамском городском округе, Барде и Березниках. Все они определенной длины, имеют спуски и подъемы.

Такая трасса копирует дистанцию, которую, к примеру, необходимо пройти биатлонистам.

Еще одна лыжероллерная трасса появилась на стадионе в Очёре. Она ровная, сделана для отработки движений на длинные дистанции. Кроме того, здесь построили модульную лыжную базу.

Дмитрий Мишланов, директор Очёрской спортивной школы: "Стали комфортные условия для занятий в частности лыжной подготовкой".

В здании есть помещения для тренеров, места для подготовки и хранения лыж, раздевалки, душевые и санузлы.

Мария Мишланова, лыжница: "Оно стало более современнее, теплее и вообще стало больше места".

Аналогичную лыжную базу в этом году построили в Чердыни, еще одна появится в селе Куеда. В Чернушке установили две вакс-кабины. Все объекты возводят в рамках региональной программы Министерства спорта «Пермский край! На лыжи».

Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Мы откатегорировали все территории по потенциалу, в том числе по проведению занятий по количеству, сколько человек может заниматься. Во-вторых, по тому, какие мероприятия, какого уровня, могут быть проведены на объектах. И исходя из этого, определили набор оборудования, который предусмотрен для создания и развития той или иной лыжной базы".

По словам главы региона Дмитрия Махонина, спорт должен быть доступным для всех. И здоровым образом жизни начинает заниматься всё больше людей, в том числе и за счёт таких объектов, как лыжероллерные трассы и комплексы для зимних дисциплин.