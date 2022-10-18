Пермский школьник отправится на Международную выставку юных изобретателей
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Пермский школьник отправится на Международную выставку юных изобретателей
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