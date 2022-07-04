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На выставке «ИННОПРОМ-2022» Пермский край представляют 19 компаний и организаций
В форуме активное участие принимает делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным. В деловой программе запланированы рабочие встречи с главами регионов страны и руководством крупных российских промышленных холдингов, на которых обсудят развитие промкооперации и расширении торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, губернатор Прикамья встретится с послами близлежащих государств, а также торгпредами РФ в Азербайджане, Иране и другими.
«На выставке регион презентует свой промышленный потенциал и использует форум для расширения связей и поиска новых рынков сбыта для компаний края. В регионе уже накоплен внушительный опыт работы в наращивании взаимодействия с дружественными странами, а также в развитии промкооперации с предприятиями страны», – подчеркнул Дмитрий Махонин.
На объединенном стенде на выставке представлены 19 компаний и организаций Прикамья: «Мотовилиха-гражданское машиностроение», «Новые Гидросистемы», «Новомет-Пермь», «Роботех», «Пермский завод грузовой техники», «ЭЛ-СКАДА», «ВИПАКС+», «УралОмегаПласт», «Эрис», «Зелинский групп» («Сорбент»), «Суксунский оптико-механический завод», НПП «ТИК», «Меридиан», Пермский телефонный завод «Телта», Уральский завод противогололедных материалов. Кроме того, к мероприятию присоединятся Пермский классический университет и Политех, а также Пермский НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование» и Региональный центр инжиниринга.
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