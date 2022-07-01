В Перми пройдут Всероссийские соревнования по аквабайку
В Перми 2 июля на центральном городском пляже пройдет I этап кубка России по аквабайку. Он проводится при поддержке Федерации водно-моторного спорта Пермского края и регионального Минспорта. Ожидается, что к соревнованиям присоединятся более 80 участников из разных регионов России. В полноводной акватории Камы спортсмены будут состязаться в дисциплинах: кольцевые гонки, слалом, фристайл, гидрофлай. В рамках мероприятия соревнования также пройдут для детей 8-14 лет. Спортивные баталии на воде начнутся с 10.00 и продлятся до 20.00. «Кроме соревновательной программы для зрителей подготовлена и развлекательная: будет проходить конкурс «Мисс Бикини», в котором примут участие самые красивые девушки Пермского края. Кроме этого, состоится танцевальный турнир – летний кубок Евразии по Carribean mix при поддержке танцевальной школы Dance Life. Музыкальное сопровождение от кавер-группы Avocado Jam», – сообщили в Минспорта Прикамья.
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