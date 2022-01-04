В Кунгурской пещере возвели храм Василия Блаженного изо льда

В Кунгурской ледяной пещере появился свой храм Василия Блаженного, практически копия московского оригинала. Место расположения - грот Крестовый.Грот носит название Крестовый, и назван он так ещё в 18 веке. Дело в том, что здесь нашли крест.В Крестовом гроте посетителей встречает сюрприз - ледяной храм, всё, как положено - купола, кресты, всего их девять. Впечатляет настолько, говорят Наталья и Валерий, что надо обязательно сфотографироваться.

Наталья Кузнецова: "Ну, очень красиво, для меня всё это близко, поэтому я хотела сфотографироваться. Первый раз я в этой пещере, наверно, с 1982 года бываю, в 1993 мы здесь даже Новый год отмечали!"По сути, это копия собора Василия Блаженного, а автор скульптуры Алексей Исаев. Для того чтобы довести задумку до конца, понадобилось 160 ледяных блоков, а лёд добывали в речке Шакве.

Анастасия Кобелева, представитель Кунгурской ледяной пещеры: "Собирали блоки, ставили. Здесь, внизу, вы видите, использован другой лёд, матовый лёд, специально его такой сделали, и непосредственно на купола мы ждали, когда будет подходящий лёд, чтобы сделать купола прозрачными".Строили собор две недели, по вечерам, чтобы не мешать туристам. Сделали подсветку, и сейчас сооружение полностью готово. Мимо точно не пройдёшь - центральный купол практически касается свода пещеры, высота 3,5 метра.

Надежда Козлова, экскурсовод: "Прекрасная реплика на собор Василия Блаженного, что и малая скульптура и большая, она всё равно цепляет человека. И у каждого своя эстетика видения, но образ всё равно запоминается".К встрече Рождества храм готов, а учитывая, что температура постоянно ниже ноля, простоит он наверняка не один год, став ещё одним рукотворным произведением пещеры, как, например, этот мамонт и другие объекты.

И это далеко не финал, пространства позволяют, и фантазии у авторов достаточно, поэтому ближайшие планы - установить в пещере гигантский ледяной трон, на котором сможет посидеть любой желающий.