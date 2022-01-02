На территории Прикамья официально открыты 9 ледовых дорог
На территории Прикамья официально открыты 9 ледовых дорог:
- в Оханском городском округе ледовая переправа через реку Кама грузоподъёмностью до 5 тонн, соединяющая г. Оханск - п. Юго-Камский;
- в Соликамском городском округе - через реку Кама грузоподъёмностью до 25 тонн, соединяющая п. Тюлькино - д.Тюлькино;
- 2 переправы в Кунгурском муниципальном округе через реку Сылва: грузоподъёмностью до 3 тонн, соединяющая д. Мостовая - с.Насадка и грузоподъёмностью до 3 тонн, соединяющая с. Троица - п. Ильича;
- в Косинском муниципальном округе ледовая переправа через реку Коса грузоподъёмностью до 10 тонн, соединяющая с.Коса - п.Усть-Коса;
- 3 в Гайнском муниципальном округе через реку Кама ледовые переправы: грузоподъёмностью до 20 тонн, соединяющая п. Касимовка – п. В. Старица; грузоподъёмностью до 10 тонн, соединяющая п. Кебраты – п. Гайны; грузоподъёмностью до 35 тонн, соединяющая ООО «Верхнекамье-лес» в районе урощище Пернаяг;
- в Чусовском городском округе ледовая переправа через реку Чусовая грузоподъёмностью до 10 тонн, соединяющая п. Верхнечусовские городки – п. Красная горка.
Во избежание несчастных случаев, не пренебрегайте правилами личной безопасности, при выезде на лед пользуйтесь только официальными ледовыми переправами. Обращайте внимание на выставленные в местах выезда на лед аншлаги, предупреждают в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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