Победителем конкурса юных талантов «Синяя птица» стал 11-летний Лев Бакиров из Култаево
Победителем Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" стал 11-летний Лев Бакиров из села Култаево Пермского района. Мальчик давно мечтал исполнить "Турецкий марш" Моцарта, но не дотягивался до некоторых клавиш. И вот наконец это ему удалось.
Произведение было сыграно виртуозно, отметил знаменитый пианист Денис Мацуев. Он пообещал, что возьмет музыканта во все свои проекты. Актриса Инна Чурикова поддержала мальчика и прочитала стихи Бориса Заходера о маленьком скрипаче. Недавно Лев с родителями переехал в Москву и сейчас учится в школе им. Гнесиных.
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