Телеверсию финала конкурса «Формула успеха» смотрите на канале «Россия 24»
Сегодня на телеканале «Россия 24» в 10.00 в эфир выйдет телеверсия церемонии награждения конкурса детского творчества «Формула успеха». Он проводится в Прикамье с 2007 года. Участие принимают юные художники, музыканты и юные исследователи со всего Пермского края в возрасте от 5 до 14 лет. В этом году поступило 180 заявок от 197 участников, отборочный тур прошли 155 номеров.
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