Реформа отложена, но не для всех: кому необходимо пройти техосмотр

Реформа отложена, но не для всех. Пермские пункты техосмотра переживают наплыв клиентов. С начала марта в силу должны были вступить новые правила получения диагностических карт, сроки затем перенесли до октября. Но как выяснилось, осталось немало тех, кому техосмотр необходим уже сегодня.Теперь без фото никак. Но не на память, а для единой автоматизированной информационной системы технического смотра.

К диагностической карте прикрепляется фотография со временем, когда приехал автомобиль, широтой и долготой.

С фото все начинается, им же и заканчивается. Так ЕАИСТО поймет, что машина действительно побывала на осмотре. Последний же по-прежнему остается на совести оператора.Реформу техосмотра хоть и отложили, но не целиком. Поэтому, несмотря на обещание продлить диагностические карты всем, ежедневно находится немало тех, кому техосмотр необходим уже сейчас. Вот, Месроп купил машину и надо бы её на учет ставить.

Месроп Кесоян: "Надо страховать, а чтобы делать страховку - нужен техосмотр, без техосмотра не страхуют".

В страховых кампаниях сейчас проверяют каждого клиента на наличие диагностической карты. Если она закончилась до 1 февраля, придется получать новую. Если попозже - она считается продленной до октября. Неприятный сюрприз ожидает владельцев машин, которым исполняется 4 года. Елена Кайгородова, директор подразделения страховой компании: "Если автомобилю уже 4 и более лет, то собственник обязан пройти техосмотр".

В Союзе операторов технического контроля Пермского края добавляют, что обязательный техосмотр никто не отменял и для автобусов, такси, спецмашин и транспорта, перевозящего опасные грузы. Григорий Ощепков, председатель Союза операторов технического контроля автотранспорта Пермского края: "122-й закон, который дополняет 170-й закон о техосмотре, сказано - работать с 1 марта как положено".

ЕАИСТО запущена, альтернативы ей нет, и она уже одержала первую и главную победу. Купить диагностическую карту, обойдя реальный осмотр, как это делало большинство автовладельцев еще в феврале, больше нельзя. Отправляясь на технический осмотр, не забудьте аптечку, она сейчас нового образца, в ней должны быть две маски и две пары перчаток. Классика - знак аварийной остановки и огнетушитель. Проверьте у него срок годности.