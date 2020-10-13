В Перми снова обрабатывают улицы дезинфицирующим средством
Зимнее содержание дорог стартует с 15 октября. в Перми подрядчики заканчивают уборку мусора и смёта, переоборудуют технику для работы в зимних условиях, закупают противогололёдные материалы. Во всех районах возобновлена тщательная обработка улиц дезинфицирующим средством. Подрядчики моют пешеходные переходы, остановки, места скопления людей, скверы, тротуары, проезжую часть специальным средством.
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