В Перми волонтеры разных организаций объединились для помощи пожилым людям

Пока одни уходят на удаленную работу , для волонтеров начинается самая горячая пора. Пожилые люди обратились за помощью на горячую линию «Единой России» в волонтерский центр. Помощь может заключаеться в разном - покупка продуктов, помощь непосредственно дома, прибраться, помыть окна и тд.

Участвуют в социальная помощь для старшего поколения. волонтеры «Молодой гвардии, «Волонтеры Победы», «Медики- волонтеры», «Российские студенческие отряды».

Общественная приемная партии «Единая Россия» сейчас, как один большой волонтерский центр, который объединил под своим крылом сразу несколько организаций.

Личный прием пока не ведут, а вот штат сотрудников Call-центра пришлось расширить. Все обращения теперь стараются принимать удаленно – скайп, электронная почта,, по телефону. Сюда звонят обращаются, чтобы узнать о профилактике короновируса. Здесь же онлайн можно разрешить проблемы ЖКХ или социальной защиты.

Чаще всего при обращениях не хватает именно информации. И даже удаленной консультации в большинстве случаев бывает достаточно.