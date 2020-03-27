Стопроцентная виртуальная посещаемость. Пермские студенты осваивают дистанционное обучение
В пермских ВУЗах проводят он-лайн конференции, объясняя студентам все нюансы перехода на дистанционное обучение. Напомним, его ввели в связи с распространением коронавируса. Аудитории сейчас формируются на интернет-платформах. При этом преподаватели констатируют - студенты ситуацию оценили здраво, не отлынивают, о чём говорит почти стопроцентная посещаемость виртуальных занятий. Подробности - в репортаже Максима Пеккера.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
Винккультпросвет для тех кто дома
Купить билеты на грандиозные события в Санкт-Петербурге онлайн
«Ночные снайперы» перенесли выступления в Перми и Екатеринбурге
Сокровища Тутанхамона закрыли на карантин
Рэкетирам из Октябрьского вынесли приговор
«Пермские медведи» взяли бронзу на Кубке России, «Молот-Прикамье» лишился тренера
Министерство территориальной безопасности Прикамья дало рекомендации по профилактике коронавируса
Пермяк ограбил магазин бытовой техники в Рязани
Прикамье вошло в тройку лидеров регионов по долгам за теплоэнергию в 2019 году
Три города Прикамья претендуют на звание «Город трудовой доблести»
Добавить комментарий: