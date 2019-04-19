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← Новые рабочие места: Пермский край уходит в минус

В 2021 году Пермь станет столицей Дельфийских игр

Дельфийские игры

Во время представления отчета Законодательному собранию Пермского края губернатор Прикамья Максим Решетников заявил, что Пермь примет финал Дельфийских игр в 2021 году.

Игры этого года пройдут с 19 по 24 апреля в Ростовской области. В восемнадцатых молодежных Дельфийских играх России примет участие и делегация Пермского края – 92 человека. 

Дельфийские игры России – это масштабные соревнования в различных областях искусства (до 40 номинаций). Игры проводятся ежегодно в разных городах и собирают более 2000 участников, представляющих около 80 регионов России.

Пермский край принимает участие в Дельфийских играх с 2006 года. С 2010 года наш регион по результатам официального командного первенства среди субъектов Российской Федерации входит в шестерку лучших, при этом с каждым годом пермяки увеличивают количество завоеванных наград.

Перед поездкой на Дельфийские игры ребята, представляющие разные номинации, собрались вместе в центре детского творчества «Росток», чтобы познакомиться и обсудить организационные вопросы.

Напутственные слова ребятам сказал министр культуры Пермского края В.М. Торчинский, который отметил, что попасть в дельфийскую команду Пермского края – это уже достижение, потому что конкуренция при отборе очень высокая: «Поддержка талантливых детей и молодежи – это наш приоритет. Мы формируем много интересных программ, которые позволяют юным дарованиям заявить о себе. Важное направление работы – это сотрудничество с Дельфийским комитетом, развитие в регионе Дельфийского движения».

Далеко не сразу наша сборная смогла составить конкуренцию командам других регионов РФ.

Руководитель пермской делегации Нина Васильевна Рочева: "Точкой отсчета в формировании команды можно считать Шестые молодежные Дельфийские игры России. Команда была сформирована с участием двух ведомств, численностью 49 человек. Итог выступлений - 7 наград. С тех пор формирование делегации, организация ее участия в Играх для центра «Росток» стало непрерывной, круглогодичной, разноплановой, непростой, и, что очень важно, результативной работой. С 2010 года шестерку лучших команд субъектов РФ, наряду со сборной Пермского края,  не покидала только одна команда – сборная Новосибирской области. Вместе с тем, усиливается и конкуренция со стороны других регионов: последние годы сильно выступают субъекты Российской Федерации, которые раньше масштабно не участвовали в Играх».

Пермская делегация отправилась в Ростов, где 19 апреля примет участие в красочной церемонии открытия. Традиционно все площадки проведения номинаций открыты для свободного посещения зрителей. 

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае

Опубликовано: 19.04.2019 в 16:14 в рубрике - Новости регионов России

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