Новые рабочие места: Пермский край уходит в минус

Пермский край занял 72-е место в рейтинге регионов по числу созданных рабочих мест из 85 возможных. Исследование провело РИА «Рейтинг» по заказу РИА «Новости». Динамику вычисляли по изменению численности работающих в 2016 - 2018 годах и в 2009 -2018 годах. Положительные значения свидетельствуют о создании в регионе новых рабочих мест, отрицательные - о сокращении существующих. Прикамье вошло во вторую категорию: за три года в регионе сократили 27,8 тыс. рабочих мест, за последние десять лет - 98,6 тысяч.