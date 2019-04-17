Новые рабочие места: Пермский край уходит в минус
Пермский край занял 72-е место в рейтинге регионов по числу созданных рабочих мест из 85 возможных. Исследование провело РИА «Рейтинг» по заказу РИА «Новости». Динамику вычисляли по изменению численности работающих в 2016 - 2018 годах и в 2009 -2018 годах. Положительные значения свидетельствуют о создании в регионе новых рабочих мест, отрицательные - о сокращении существующих. Прикамье вошло во вторую категорию: за три года в регионе сократили 27,8 тыс. рабочих мест, за последние десять лет - 98,6 тысяч.
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