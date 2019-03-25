Совет ТПП РФ займется проблемой оттока кадров

26 марта 2019 года состоится расширенное заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России в городе Рязани, на котором обсудят конкурентоспособность российской экономики на примере предприятий Рязанской области.



Накануне заседания мы встретились с председателем Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимиром Гамзой и пообщались о социально-экономической ситуации в области.



Владимир Андреевич, предстоящее заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию состоится в Рязанской области. Одна из главных проблем субъекта - отток кадров и представителей бизнеса в Москву. Как вы оцениваете финансовое состояние региона и что необходимо предпринять, чтобы люди жили и работали в области?



- Проблема оттока кадров - одна из ключевых проблем почти всех немосковских регионов, входящих в ЦФО. Москва и Московская область оттягивают на себя большое количество специалистов, касается это и Рязанской области. В основе этого лежит отсутствие у регионов финансовых возможностей создавать высокоэффективные рабочие места, которые сейчас формируется в Московском регионе. Сформировался замкнутый круг: создание определенных рабочих мест в Москве как столице вызывает необходимость создания других рабочих мест в Московском регионе и это вызывает продолжение оттока кадров из других регионов ЦФО. Остановить это можно только одним способом – развитием современной промышленности в этих субъектах. А развитие современной промышленности без финансового обеспечения в этих регионах невозможно, поэтому необходимо формировать собственные развитые региональные финансовые системы - только так можно решить эту проблему.



Приглашаем всех желающих принять участие в заседании Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России в Рязани. Прямая трансляция будет доступна 26 марта в 14:00 на сайте me-forum.ru