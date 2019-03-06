На Южном Урале зафиксировал рост туристов из других городов страны и из-за рубежа





Российские туристы в последние годы все чаще отдают предпочтение именно родным красотам и достопримечательностям. Среди мест, которые открывает для себя отечественный путешественник, можно отметить и Южный Урал. Сюда приезжают не только туристы из других регионов России, но и из-за рубежа. При этом абсолютным лидером по туристическим поездкам считаются приезжие из Китая.

Прежде всего, туристов привлекает на Южном Урале активный отдых. Многие приезжают сюда для того, чтобы насладиться речными сплавами, рыбалкой, пешеходными маршрутами в национальных парках и т.д. Эксперты отмечают, что у региона огромный туристический потенциал и рекреационные возможности. Здесь расположено немало санаториев и баз отдыха, в которых можно пройти лечение или реабилитацию.

Кроме того, Южный Урал удивит путешественников живописной природой и множеством естественных достопримечательностей. К примеру, озеро Тургояк отличается удивительно чистой водой, поэтому его часто сравнивают с Байкалом. Даже летом температура в нем не поднимается выше 15-20 градусов. При этом интерес представляют и окружающие его ландшафты - старейший сосновый лес, живописные горные склоны, разнообразная флора и фауна.





Увидеть воочию следы древней цивилизации можно на Аркаиме. Укрепленное сооружение известно остатками поселения ариев. Ученые нашли здесь следы множества храмов, могильника, хозяйственных площадок и т.д. Поблизости расположен музей природы и человека и этнографический музей.

Горный массив Иремель привлечет любителей красивых и загадочных мест. Огромное природное образование отражает все многообразие местной природы. Здесь расположено множество почитаемых шаманами и окультистами мест. Пещера Шульганташ известна рисунками древних людей. Тут можно увидеть также подземную реку Шульган и прекрасное озеро.

Среди природных достопримечательностей туристов в Южном Урале привлекают также хребет Нары, горное озеро Зюраткуль, Увильды, Ильменские горы, река Белая и др. В зимний сезон многие любители активного отдыха отправляются на горнолыжные курорты. Кроме того, центрами притяжения путешественников могут стать и архитектурные памятники Верхнеуральска, Троицка, Магнитогорска. Благодаря огромному количеству интересных мест, живописной природе, множеству возможностей для активного отдыха туристическая популярность Южного Урала стремительно растет, прежде всего, у отечественных туристов.