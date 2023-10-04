На Международной нефтегазовой выставке работает пермская делегация
В столице ОАЭ Абу-Даби, где проходит Международная нефтегазовая выставка и конференция, работает большая пермская делегация. В ее состав вошли представители 11 компаний региона. Они представляют новейшие разработки и технологии -от бурового оборудования и газоперекачивающих установок до оптических кабелей.
Минпромторг Прикамья сообщает, что представленной на пермском стенде продукцией уже заинтересовались многие мировые лидеры топливно-энергетического комплекса. Также сообщается, что Пермский край стал единственным субъектом России, выставившим свой стенд на выставке в Абу-Даби.
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