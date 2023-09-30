← Карьерный лифт для врачей. Стартовал проект «Эффективный руководитель – лидер здравоохранения Пермского края»
В поселке Мулянка задержали серийного поджигателя
В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего жителя посёлка Мулянка по подозрению в умышленном повреждении четырёх строений.
По предварительной версии, мужчина, прихватив с собой бензин и зажигалку, ночами проникал на чужие участки и поджигал постройки.
Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проверили ранее судимых граждан, опросили жильцов соседних домов. В результате задержали причастного к поджогам гражданина.
Мужчина признался в содеянном, но объяснить причину своих действий внятно не смог. Сказал только, что хотел увидеть пламя.
В результате происшествий никто из людей не пострадал. Сумму ущерба, нанесённую поджигателем, оценили в два миллиона рублей. По факту поджогов возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Подробности:
Карьерный лифт для врачей. Стартовал проект «Эффективный руководитель – лидер здравоохранения Пермского края»
Площадь лесного пожара под Краснокамском увеличилась до 84 гектаров
В Чусовом 15-летний подросток утонул, спасая девочку
Вышел трейлер новой народной комедии «За Палыча!»
В Перми более 10 тысяч квартир не зарегистрированы в Росреестре
В Госавтоинспекции рассказали подробности погони за скутеристом на КамГЭС
Подробности страшного пожара в Верещагино
Чтобы улов не стоил жизни. В Прикамье проходят рейды по местам зимней рыбалки
Пермская транспортная прокуратура добилась возмещения ущерба за трех лосей, сбитых насмерть поездами
Соглашение о сотрудничестве подписали компания «Уралхим» и ПГАТУ
Добавить комментарий: