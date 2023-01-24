Экономически обоснованный тариф на проезд в Перми снижен на 3 рубля
При этом предполагается, что стоимость разовой поездки в рамках плановой индексации будет установлена ниже уровня экономически обоснованного тарифа. Согласно методике, утверждённой Пермской городской Думой, экономически обоснованный тариф рассчитывается исходя из затрат транспортных предприятий при текущем пассажиропотоке. При этом, тариф на разовую поездку традиционно устанавливается ниже экономически обоснованного. Разница компенсируется из городского бюджета. Напомним, сейчас разовая поездка в общественном транспорте Перми стоит 33 рубля.
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