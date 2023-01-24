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← На шоссе Космонавтов произошло несколько ДТП

Экономически обоснованный тариф на проезд в Перми снижен на 3 рубля

Экономически обоснованный тариф на проезд пересчитан по результатам 2022 года. Как сообщили в администрации города, благодаря растущему пассажиропотоку себестоимость перевозки одного пассажира снизилась с 39 до 36 рублей. Рост пассажиропотока в сравнении с 2021 годом составил 13 млн пассажиров.
При этом предполагается, что стоимость разовой поездки в рамках плановой индексации будет установлена ниже уровня экономически обоснованного тарифа. Согласно методике, утверждённой Пермской городской Думой, экономически обоснованный тариф рассчитывается исходя из затрат транспортных предприятий при текущем пассажиропотоке. При этом, тариф на разовую поездку традиционно устанавливается ниже экономически обоснованного. Разница компенсируется из городского бюджета. Напомним, сейчас разовая поездка в общественном транспорте Перми стоит 33 рубля.

Опубликовано: 24.01.2023 в 14:30 в рубрике - Подробности

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← На шоссе Космонавтов произошло несколько ДТП

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