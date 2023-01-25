Завершить строительство новой инфекционной больницы намерены в 4-м квартале 2023 года
Готовность нового здания для краевой инфекционной больницы, которое строят на ул. Леонова, составляет 40%. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин. Основные работы по возведению хозяйственного корпуса завершены, сейчас проводят монтаж оборудования инженерных систем, тестируют лифты, вентиляцию. К концу подходит этап чистовой отделки - строители окрашивают стены, устанавливают сантехнику, ограждения лестничных клеток.
В лечебном корпусе почти завершен монтаж каркаса, ведутся кровельные работы, кирпичная кладка наружных и внутренних стен, а также проводятся сети водоснабжения, электроснабжения, отопления. Учреждение будет представлять из себя комплекс из трех зданий, в которых, помимо административно-хозяйственного корпуса, лечебных отделений и отделений диагностики, появится кафедра инфекционных болезней Пермского медуниверситета. Полностью завершить стройку намерены в 4-м квартале этого года.
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