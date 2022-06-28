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← В территории Прикамья закупят 35 мобильных спасательных постов

Молодежный парламент нового состава провел первое заседание

Новый состав Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края провел первое заседание. 52 человека из 60 впервые в депутатских креслах.
Молодёжный парламент избирается на 2,5 года. Нынешний состав уже шестой и равен числу депутатов регионального Законодательного собрания. Взаимосвязь между старшими и младшими коллегами поддерживается за счет выдвижения краевыми депутатами последних своими представителями. Такая школа молодого политика на практике оказывается достаточно эффективной. Из 37 молодых резервистов и парламентариев на выборах депутатов краевого и муниципального уровней в сентябре 2021 году победу одержали семь человек. Двое из них были избраны депутатами Законодательного Собрания Пермского края.
Первое заседание традиционно посвящено решению организационных вопросов – выборы председателя и составы профильных комиссий. Большинством голосов из двух кандидатур председателем избрали Арсения Коротовских.
Арсений Коротовских, председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края: "На площадке Молодежного парламента собралась очень сильная команда, представители крупных промышленных предприятий Пермского края, бизнеса, представители государственной службы, профессионального спорта, деятели культуры. "
С новым статусом молодых парламентариев от депутатского корпуса поздравил спикер краевого Законодательного собрания Валерий Сухих.
Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: "Этот срок, который вы здесь будете работать, относиться к нему серьезно, это может быть очень серьезный задел на будущее с точки зрения профессионального роста и самое главное хорошей политической карьеры."
Предыдущим составом Молодежного парламента за всё время работы было рассмотрено более трех сотен вопросов. Одним из наиболее заметных результатов стала разработка и принятие закона о молодежной политике в Прикамье.
Юлия Баландина, заместитель министра, начальник отдела молодежной политики Министерства по туризму и молодежной политике Пермского края: "Молодые ребята, погружаясь в среду, предлагают те вещи, которые актуальны для молодых людей на текущий момент."
Не исключено, что в ближайшее время Молодежный парламент будет наделен правом законодательной инициативы, а значит, появится возможность напрямую влиять на улучшение жизни в регионе. Сейчас нововведение обсуждается старшими коллегами.

Опубликовано: 28.06.2022 в 17:15 в рубрике - Подробности

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← В территории Прикамья закупят 35 мобильных спасательных постов

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