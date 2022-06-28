Молодежный парламент нового состава провел первое заседание
Молодёжный парламент избирается на 2,5 года. Нынешний состав уже шестой и равен числу депутатов регионального Законодательного собрания. Взаимосвязь между старшими и младшими коллегами поддерживается за счет выдвижения краевыми депутатами последних своими представителями. Такая школа молодого политика на практике оказывается достаточно эффективной. Из 37 молодых резервистов и парламентариев на выборах депутатов краевого и муниципального уровней в сентябре 2021 году победу одержали семь человек. Двое из них были избраны депутатами Законодательного Собрания Пермского края.
Первое заседание традиционно посвящено решению организационных вопросов – выборы председателя и составы профильных комиссий. Большинством голосов из двух кандидатур председателем избрали Арсения Коротовских.
Арсений Коротовских, председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края: "На площадке Молодежного парламента собралась очень сильная команда, представители крупных промышленных предприятий Пермского края, бизнеса, представители государственной службы, профессионального спорта, деятели культуры. "
С новым статусом молодых парламентариев от депутатского корпуса поздравил спикер краевого Законодательного собрания Валерий Сухих.
Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: "Этот срок, который вы здесь будете работать, относиться к нему серьезно, это может быть очень серьезный задел на будущее с точки зрения профессионального роста и самое главное хорошей политической карьеры."
Предыдущим составом Молодежного парламента за всё время работы было рассмотрено более трех сотен вопросов. Одним из наиболее заметных результатов стала разработка и принятие закона о молодежной политике в Прикамье.
Юлия Баландина, заместитель министра, начальник отдела молодежной политики Министерства по туризму и молодежной политике Пермского края: "Молодые ребята, погружаясь в среду, предлагают те вещи, которые актуальны для молодых людей на текущий момент."
Не исключено, что в ближайшее время Молодежный парламент будет наделен правом законодательной инициативы, а значит, появится возможность напрямую влиять на улучшение жизни в регионе. Сейчас нововведение обсуждается старшими коллегами.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Подробности:
В территории Прикамья закупят 35 мобильных спасательных постов
В Уральском пьяные браконьеры убили белых лебедей
Стали известны подробности пожара на территории краевой инфекционной больницы
Пермский зоопарк вновь принимает посетителей
Дератизация: Чтобы победить крыс, нужно синхронизировать работы на всей территории города
В Перми парашютист приземлился на детскую площадку
В администрации Индустриального района назвали причины наводнения на ул. Свиязева
В Прикамье начнется ремонт моста через Полазну
В Лысьвенском районе произошло ЧП на магистральном газопроводе
В Прикамье выбирают лучшую команду края, спасающую людей при ДТП
Добавить комментарий: