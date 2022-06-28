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В территории Прикамья закупят 35 мобильных спасательных постов
Закупаемые мобильные пункты предназначены для обеспечения безопасности жителей во время отдыха на водоемах, как в организованных местах, так и на «диких пляжах». Каждый передвижной спасательный пост укомплектован надувной лодкой с мотором, прицепом, спасжилетом и средствами спасения. Стоимость одного комплекса составляет 230 тыс. руб.
Как сообщили в краевом Министерстве территориальной безопасности, на сегодняшний день заявки поступили от 14 муниципалитетов на 19 передвижных спасательных постов. Это Красновишерский, Нытвенский, Березовский, Еловский, Кунгурский, Сивинский, Частинский, Добрянский, Ильинский, Чердынский, Александровский, Карагайский, Куединский округа и город Пермь. Планируется, что они будут поставлены в территории этим летом. Оставшиеся пункты будут закупаться по мере поступления заявок от территорий.
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