Советы по выбору телевизора со Смарт ТВ

Несмотря на постепенно угасающую популярность телевидения, актуальность телевизоров с годами только растет. Обусловлено это тем, что производители подстраиваются под рынок и меняющиеся запросы аудитории, постоянно совершенствуя свои устройства. Современный телевизор может являться почти полноценной заменой ПК. Это стало возможно благодаря функции Смарт ТВ, позволяющей совмещать телевизор и компьютер в одном устройстве. Если вам интересно как выбрать телевизор советы для дома на сайте haieronline.ru смогут помочь сориентироваться. Мы выделили основные моменты, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Самые популярные платформы Смарт ТВ

- Tizen. Это фирменная разработка бренда Samsung, которую он активно использует в своих телевизорах. Главное отличие от остальных платформ заключается в интегрированной оболочке Smart Hub, а также больших кнопках, расположенных внизу экрана. Мы рекомендуем покупать телевизоры с Tizen пользователям, которые разбираются в технике. Эта платформа дает доступ к коду, а значит, у вас будет возможность самостоятельно создавать новые приложения и адаптировать под себя уже имеющиеся. Также Tizen поддерживает голосовое и жестикуляторное управление, что является дополнительным плюсом в копилку системы.

- Web OS. Ее усиленно подвигает в массы бренд LG, интегрируя в телевизоры своего производства. По мнению большинства пользователей, главное преимущество Web OS - это удобный и стильный интерфейс. Также здесь есть уникальный виртуальный помощник, разработанный специально для этой платформы. Он предоставит подробную информацию о соединении, обеспечит комфорт при работе с Интернет-ресурсами и различными файлами.

- Android TV. На наш взгляд, эта платформа не нуждается в представлении. Android стоит на большинстве смартфонов и к нему привыкли большинство пользователей различного рода гаджетов. В телевизорах эта платформа тоже удобна, она поддерживает голосовое управление и имеет интуитивно понятный интерфейс. Также в качестве плюса можем отметить возможность установки дополнений с официального магазина Google и поддержку Chromecast, с помощью которой становится доступной передача данных с телефона и подобных устройств.

При выборе телевизора со Смарт ТВ нужно ориентироваться на свои предпочтения. Если вы любите адаптировать интерфейс под себя, вам подойдет Tizen. В семье есть маленькие дети и пожилые люди? Им будет удобнее пользоваться Android TV. И так далее.