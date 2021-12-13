В Соликамске водитель осужден за ДТП с автомобилем скорой помощи

Соликамский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Следствием установлено, что в июле текущего года в ночное время молодой человек, управляя автомобилем «Лада-Гранта», двигался по второстепенной дороге по проспекту Строителей в направлении ул. Северная. Не предоставив преимущество в движении спецтранспорту, водитель допустил столкновение с микроавтобусом скорой помощи. От сильного удара легковушка получила серьезные механические повреждения, а автомобиль экстренной службы перевернулся на бок.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Лады Гранты» и два его пассажира 2001 и 2002 годов рождения получили травмы различной степени тяжести, последнему причинен тяжкий вред здоровью. Все трое были госпитализированы. Кроме этого, водителю скорой помощи и двум фельдшерам оказана разовая медицинская помощь.

"Следователи выяснили, что виновник аварии за несколько месяцев до случившегося арендовал у приятеля технически исправный автомобиль, который он использовал в качестве такси. В день ДТП молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Посадив в машину двух своих приятелей, он решил покатать их по ночному городу. Пренебрегая правилами безопасности, на одном из перекрестков водитель не смог объективно оценить движение других транспортных средств, не снизил скорость, которая достигла на тот момент отметки 130 км/ч, и не предоставил преимущество спецтранспорту. При этом ни молодой человек, ни его пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года и 6 месяцев.