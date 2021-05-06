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В крае стартовали работы по нацпроекту "Жилье и городская среда"
Двор на Закамской — один из трех сотен ремонтируемых объектов в этом году. На благоустройство парков и скверов в Прикамье потратят больше 1 миллиарда рублей. Позитивные изменения жильцы видят уже здесь и сейчас.В Соликамске масштабное преображение берега реки Усолка идет также по нацпроекту. «Соляная верста» стала победителем конкурса Минстроя России по благоустройству городов. Знакомится с новой точкой притяжения Соликамска и губернатор Дмитрий Махонин.
Впереди новый отбор проектов на следующий год. Территории для благоустройства выберут сами жители. В голосовании участвуют 38 пространств в 12 муниципалитетах Прикамья. Отбор проходит до конца мая.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "На протяжении трех лет регион побеждает во всероссийском конкурсе в рамках лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Сейчас это Чусовой, Губаха, Соликамск, Чайковский".
Такой механизм, по мнению Дмитрия Махонина — прекрасная возможность изменить к лучшему жизнь. А благодаря активному участию муниципалитетов и жителей, развивается весь Пермский край.Роман Водянов, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразовать наши города и поселки. При этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие".
Всего же в этом году планируется благоустроить около 250 объектов.
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