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«Дни молодого специалиста»: студенты побывали с экскурсией в администрации Перми
Для ребят провели экскурсию по зданию администрации Перми на ул. Ленина, 23. Они побывали в кабинетах, музейных комнатах, в залах, где проходят заседания гордумы, совещания с участием главы Перми.
Ксения Николаева, студентка ПНИПУ: "Это очень ценно для нас. Мы, как студенты государственного управления, должны понимать и специфику муниципальной службы, и устройство администрации, чтобы в будущем сделать выбор для себя. Тем более, третий курс, скоро определяться — и практика, и трудоустройство".Завершила «Дни молодого специалиста» встреча с главой Перми Алексеем Дёмкиным. Студенты смогли задать ему вопросы, касающиеся как профессиональной деятельности, так и жизни города в целом. Речь шла о предстоящем праздновании 300-летия Перми, строительстве жилья, разработке стратегии социально-экономического развития города. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что на госслужбу необходимо привлекать молодые, активные кадры, которые хотят работать на благо родного города.
Алексей Дёмкин, глава Перми: "Мыкак муниципалитет, как городская власть, заинтересованы в привлечении молодых, активных специалистов, в том числе в работе в наших органах управления. Чтобы молодёжь находила себя в нашем городе, находила пути для реализации себя, чтобы оставалась в нашем городе".
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