На улице Героев Хасана изменится организация движения
Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», в связи с устройством новой дорожной одежды с 00:00 6 мая до 06:00 11 мая будет временно прекращено движение всех видов транспорта по проезжей части Бродовского тракта перед перекрёстком с улицей Героев Хасана.
Об изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно. Завершить работы по реконструкции улицы планируется уже в этом году. Подрядчик выполнит устройство наружного освещения, установку светофорных объектов, будет проложена кабельная канализация для системы АСУДД, произведено оборудование железнодорожных переездов, а также выполнены работы по озеленению и благоустройству.
Напомним, проектом предусмотрено устройство шести полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка.
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