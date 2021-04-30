Секрет знаменитого качества бельгийских ковров

Ковры из Бельгии заслуженно считаются лучшими в Европе. Эта страна давно славится производством красивых качественных ковровых покрытий. Они создадут в доме уют и тепло. Разнообразие орнамента и цветовых решений позволяют органично сочетать эти изделия в интерьере любого стиля. Настоящие бельгийские ковры в Перми представлены на сайте интернет-магазина Avalon Carpet. Изделия из разных материалов, всех размеров и форм помогут оформить любое помещение – от детской комнаты до офиса.

Самобытность бельгийских ковров

Ковроткачество в Бельгии зародилось в раннем средневековье. Ковры тогда попадали в Европу в основном из Персии и Индии. В отличие от других, бельгийцы не стали копировать восточные орнаменты и цвета, а пошли своим путём. Они создали свои схемы рисунка, которые вскоре стали хорошо узнаваемы. Традиционный бельгийский ковёр довольно быстро составил достойную конкуренцию своим восточным собратьям. Все культурные веяния Европы сказывались на работе мастеров. В разное время они ткали узоры классики, рококо, барокко. Многие характерные черты этих стилей можно проследить и в коврах современного производства.

Залог успеха в материале

Но главным секретом успеха стал материал, из которого бельгийцы ткали свои ковры. Это была шерсть овец, которых стригли строго в определенное время весной.Изделия получались чрезвычайно плотными и мягкими. Они сохраняли драгоценное тепло в каменных замках, ими украшали залы к приезду знатных гостей. Ценились они неимоверно дорого. С появлением ткацких станков ковров стали производить намного больше. В наши дни технология заметно изменилась, но основные качества бельгийских ковров остаются неизменными. У них сдержанная цветовая гамма, высокая плотность полотна, долгий срок службы.

Современные тенденции

Современные ковроделы добавляют к шерстяным волокнам искусственные. Вискоза намного повышает износостойкость ковра, его стало проще чистить. Краски бельгийского ковра не блекнут со временем, он сохраняет свой первоначальный облик. Изделия, полностью состоящие из вискозы, имеют свои преимущества. Они лёгкие, почти не пачкаются, у них красивый, блестящий ворс. Ковры, выполненные из акрила, совершенно невозможно отличить от шерстяных. Они такие же мягкие и плотные. Но стоимость таких изделий существенно ниже. В гипоаллергенных акриловых волокнах не размножаются вредные микроорганизмы. Это лучший вариант для детской комнаты.

Бельгийские ковры украшают дома много веков. В интернет-магазине Avalon Carpet эти изделия представлены в широком ассортименте. Разнообразие форм, расцветок, материалов позволит достойно украсить любое помещение подходящим ковром.