Глава Перми побывал с рабочим визитом в Закамске
Нина Горбунова, куратор общественной организации «Молот/Парма за своих»: "Людей у нас очень много, плетём маскировочные сети, начали шить одежду для бойцов".
Отсюда начинается рабочий визит главы Перми Эдуарда Соснина в Кировский район. Следующая точка - Сквер имени Худанина, в этом году здесь обустроили и обновили детскую и спортивную площадки.
На сегодняшний день в сквере нет освещения. Этот вопрос будет решён, средства из городского бюджета предусмотрены и уже ведутся проектные работы.
Это детский дом культуры имени Кирова, сейчас ребята в нём не занимаются - надо решать, как дальше использовать здание.
Михаил Борисов, глава администрации Кировского района Перми: "Различные сегодня варианты были, они сейчас будут проработаны, я думаю, сможем найти и предложить жителям то, на что действительно спрос есть".
Аварийные дома в микрорайоне Стройгородок скоро снесут, часть расселена, часть ещё нет. Людей необходимо переселять в благоустроенное жильё, а освобождающаяся территория может быть использована под новую застройку и создание общественных территорий.
На улице Маршала Рыбалко главе города показали новые места для уличной торговли. А на улице Кировоградской необходимо решать вопрос с территорией бывшего лагеря «Фортуна» и дачей Мешкова, которая находится внутри и является объектом культурного наследия.
Обсудили грядущий капитальный ремонт школы № 1, в данном случае город рассчитывает на федеральную поддержку. А вот у бассейна на Сысольской необходимо заняться прилегающей территорией. Если же говорить в целом про район - планов много и по разным направлениям. Эдуард Соснин, глава Перми: "Район точно должен развиваться, улица Маршала Рыбалко, по нашему мнению, центральная улица района, она должна развиваться по тому же комплексному принципу, что и развиваются центральные улицы города Перми, я имею в виду Сибирскую, Компрос и Ленина".
Выезды в районы проходят регулярно, и во многом они основаны на обращениях пермяков, поэтому жители могут писать главе города в социальных сетях о том, какие точки необходимо включать в программу дальнейших рабочих поездок.
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