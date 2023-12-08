Глава Перми побывал с рабочим визитом в Закамске

Улица Маршала Рыбалко в Кировском районе Перми должна развиваться комплексно, как это происходит с центральными городскими улицами, заявил глава краевой столицы Эдуард Соснин. Он с рабочим визитом побывал в Закамске.Работа в подразделении общественной организации «Молот/Парма за своих» идёт полным ходом - активные жители Кировского района плетут маскировочные сети для отправки в зону СВО.Нина Горбунова, куратор общественной организации «Молот/Парма за своих»: "Людей у нас очень много, плетём маскировочные сети, начали шить одежду для бойцов".Отсюда начинается рабочий визит главы Перми Эдуарда Соснина в Кировский район. Следующая точка - Сквер имени Худанина, в этом году здесь обустроили и обновили детскую и спортивную площадки.На сегодняшний день в сквере нет освещения. Этот вопрос будет решён, средства из городского бюджета предусмотрены и уже ведутся проектные работы.Это детский дом культуры имени Кирова, сейчас ребята в нём не занимаются - надо решать, как дальше использовать здание.Михаил Борисов, глава администрации Кировского района Перми: "Различные сегодня варианты были, они сейчас будут проработаны, я думаю, сможем найти и предложить жителям то, на что действительно спрос есть".Аварийные дома в микрорайоне Стройгородок скоро снесут, часть расселена, часть ещё нет. Людей необходимо переселять в благоустроенное жильё, а освобождающаяся территория может быть использована под новую застройку и создание общественных территорий.На улице Маршала Рыбалко главе города показали новые места для уличной торговли. А на улице Кировоградской необходимо решать вопрос с территорией бывшего лагеря «Фортуна» и дачей Мешкова, которая находится внутри и является объектом культурного наследия.Обсудили грядущий капитальный ремонт школы № 1, в данном случае город рассчитывает на федеральную поддержку. А вот у бассейна на Сысольской необходимо заняться прилегающей территорией. Если же говорить в целом про район - планов много и по разным направлениям. Эдуард Соснин, глава Перми: "Район точно должен развиваться, улица Маршала Рыбалко, по нашему мнению, центральная улица района, она должна развиваться по тому же комплексному принципу, что и развиваются центральные улицы города Перми, я имею в виду Сибирскую, Компрос и Ленина".Выезды в районы проходят регулярно, и во многом они основаны на обращениях пермяков, поэтому жители могут писать главе города в социальных сетях о том, какие точки необходимо включать в программу дальнейших рабочих поездок.