Пермские моржи открыли зимний сезон плавания
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Краевая музыкальная школа в Перми откроется в сентябре
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Возле Центрального рынка развернут пункт обогрева для нуждающихся
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