В Перми капитан полиции задержал мужчину, вооруженного двумя кухонными ножами
В этот момент подъехал участковый уполномоченный полиции Вадим Акбаев. Навстречу ему выбежали напуганные продавцы и попросили о помощи. Не имея при себе оружия, так как находился не при выполнении служебных обязанностей, капитан полиции схватил первую попавшуюся палку и вошел в магазин. Полицейский убедил неизвестного положить ножи и успокоиться, далее удерживал мужчину до приезда сотрудников Росгвардии.
Как позже пояснил сам задержанный, он нашел на улице наркотическое средство и употребил его, после чего ему стало казаться, что за ним гонятся.
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