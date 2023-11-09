В Перми капитан полиции задержал мужчину, вооруженного двумя кухонными ножами

Жителей домов по ул. Нейвинской в Перми напугал вооруженный двумя кухонными ножами мужчина, который бегал по двору в нижнем белье. Затем, забежав в магазин, размахивал руками и говорил, что за ним кто-то гонится.В этот момент подъехал участковый уполномоченный полиции Вадим Акбаев. Навстречу ему выбежали напуганные продавцы и попросили о помощи. Не имея при себе оружия, так как находился не при выполнении служебных обязанностей, капитан полиции схватил первую попавшуюся палку и вошел в магазин. Полицейский убедил неизвестного положить ножи и успокоиться, далее удерживал мужчину до приезда сотрудников Росгвардии.Как позже пояснил сам задержанный, он нашел на улице наркотическое средство и употребил его, после чего ему стало казаться, что за ним гонятся.