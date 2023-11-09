В Прикамье из Северодонецка приехали 111 школьников

В Пермь приехали 111 школьников из Северодонецка Луганской Народной Республики (ЛНР). Ребята будут отдыхать в детском загородном лагере в Пермском муниципальном округе до 2 декабря.Для них организована лагерная смена «СинемаСалют», которая будет посвящена киноиндустрии. В ходе нее ребята познакомятся с разнообразием жанров в кино, раскроют свой актерский и организаторский потенциалы. Также детей ждут творческие конкурсы и театрализованные шоу, студии по различным направлениям.Пермский край принимает уже четвертую в этом году группу ребят из Луганской Народной Республики.«Первая отдохнула и оздоровилась в нашем регионе в июне, вторая и третья – в августе. Для некоторых ребят из Северодонецка нынешний визит в Пермский край будет уже не первым, отдых в нашем регионе стал для них доброй традицией», – сообщила заместитель министра социального развития Пермского края Надежда Подъянова.Всего с 2022 года Прикамье уже посетило семь групп ребят из Северодонецка, в Пермском крае отдохнули почти 600 детей.