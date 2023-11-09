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В Прикамье из Северодонецка приехали 111 школьников
Для них организована лагерная смена «СинемаСалют», которая будет посвящена киноиндустрии. В ходе нее ребята познакомятся с разнообразием жанров в кино, раскроют свой актерский и организаторский потенциалы. Также детей ждут творческие конкурсы и театрализованные шоу, студии по различным направлениям.
Пермский край принимает уже четвертую в этом году группу ребят из Луганской Народной Республики.
«Первая отдохнула и оздоровилась в нашем регионе в июне, вторая и третья – в августе. Для некоторых ребят из Северодонецка нынешний визит в Пермский край будет уже не первым, отдых в нашем регионе стал для них доброй традицией», – сообщила заместитель министра социального развития Пермского края Надежда Подъянова.
Всего с 2022 года Прикамье уже посетило семь групп ребят из Северодонецка, в Пермском крае отдохнули почти 600 детей.
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