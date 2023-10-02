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← В Перми начал работу новый автобусный маршрут

В Перми расширена зона платной парковки

В Дзержинском районе Перми с сегодняшнего дня в зону платной парковки вошли новые участки улиц Петропавловской, Ленина, Екатерининской и Луначарского - от Плеханова до Крисанова, а также Плеханова - от Луначарского до Петропавловской. Кроме того, с понедельника открыты две новые плоскостные муниципальные парковки на ул. Пушкина 1 и Попова 21, 23.Подробности выяснял Максим Пеккер.


Опубликовано: 02.10.2023 в 10:20 в рубрике - Новости T7-inform

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