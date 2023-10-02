В Перми начал работу новый автобусный маршрут
Новый автобусный маршрут запущен в Кировском районе. Маршрут №66 позволит улучшить транспортную доступность микрорайона Налимиха.
Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, автобусы курсируют от остановки «Улица Светлогорская» до перекрёстка улиц Налимихинской и Грушевой. На линии курсируют два автобуса малого класса.
В ведомстве поясняют, что несмотря на малый класс автобусов, они не являются маршрутными такси. Пассажиры могут воспользоваться всеми видами проездных, а также оплатить проезд наличными, транспортной или банковской картой по обычному городскому тарифу.
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