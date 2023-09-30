В Пермском крае прошла посадка деревьев в рамках акции «Сохраним лес»

«Сохраним лес» - всероссийская акция в рамках национального проекта «Экология» — главный проект по восстановлению лесов в нашей стране. В регионе по поручению губернатора в этом году организовали свой «День защиты лесов Пермского края». И Дмитрий Махонин принял непосредственное участие. Всего посадили 10,5 тысяч молодых сосен на площади больше пяти гектаров.В этом году в акции приняли участие более 150 человек. Были и студенты, и школьники, сотрудники коммерческих предприятий и чиновники разных уровней - всех объединяет одна цель.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Вклад в сохранение природы сегодняшний он отзовется через много десятков лет тем, что на месте, где мы будем сегодня с вами работать, появится хороший сосновый и лес и будущие поколения будут в нем гулять и наслаждаться нашей замечательной уральской природой".Региональный проект по защите лесов на этом не заканчивается. В ближайшее время пройдет еще две акции, где отметят лучших сотрудников лесопожарной службы и самых ответственных лесопромышленников.