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В Пермском крае прошла посадка деревьев в рамках акции «Сохраним лес»
В этом году в акции приняли участие более 150 человек. Были и студенты, и школьники, сотрудники коммерческих предприятий и чиновники разных уровней - всех объединяет одна цель.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Вклад в сохранение природы сегодняшний он отзовется через много десятков лет тем, что на месте, где мы будем сегодня с вами работать, появится хороший сосновый и лес и будущие поколения будут в нем гулять и наслаждаться нашей замечательной уральской природой".
Региональный проект по защите лесов на этом не заканчивается. В ближайшее время пройдет еще две акции, где отметят лучших сотрудников лесопожарной службы и самых ответственных лесопромышленников.
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