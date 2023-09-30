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Горный институт УрО РАН уточнил место эпицентра землетрясения в Прикамье
Денис Шулаков, заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН: "Если говорить про Нытву, Григорьевское, таких землетрясений, по крайней мере, за последние 25 лет, пока ведутся инструментальные наблюдения, не было. Это связано с тектоническими разломи в фундаменте кристаллическом. Позволяет выявить структуры, которые являются активными в настоящее время".
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