Горный институт УрО РАН уточнил место эпицентра землетрясения в Прикамье

В горном институте УрО РАН уточнили место эпицентра землетрясения в Пермском крае. По данным Уральской сейсмологической сети, подземные толчки были зафиксированы в Нытвенском округе, около железнодорожной станции Григорьевское в 80 километрах от Перми, а не вблизи села Орда, как сообщалось ранее. Сила колебаний почвы составила 3 балла. По словам специалистов, это относительно небольшая величина. Напомним, три месяца назад в Прикамье уже было зафиксировано подобное землетрясение в Добрянском округе. До этого, в феврале 2023 года, подземные толчки были зарегистрированы вблизи села Таборы в том же Добрянском округе. Последнее сильное землетрясение на территории Пермского края было произошло в конце 18 века в районе Насадки. Оно имело магнитуду 5 по шкале Рихтера.Денис Шулаков, заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН: "Если говорить про Нытву, Григорьевское, таких землетрясений, по крайней мере, за последние 25 лет, пока ведутся инструментальные наблюдения, не было. Это связано с тектоническими разломи в фундаменте кристаллическом. Позволяет выявить структуры, которые являются активными в настоящее время".