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В Прикамье пьяный мужчина ворвался в школу и грозился всех перестрелять
Вячеслав Баяндин, референт ОИ и ОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "Произошел конфликт между гражданином и директором образовательного учреждения, в ходе которого мужчина кричал и выражался нецензурной бранью. Прибывшим в школу участковым уполномоченным полиции правонарушение было пресечено. В отношении гражданина составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ".
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