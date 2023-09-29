В Перми продолжают подключать к отоплению жилые дома. Делают это по мере заполнения тепломагистралей по заявкам ТСЖ и УК. Обычно процесс занимает до 3 недель. Сам отопительный сезон стартовал 18 сентября. Первыми тепло получили социальные объекты, следом – жильё.На сегодня уже тепло в 240 детских садах, 135 школах, 117 больницах, 142 вузах, лицеев и колледжей, 3 домах культуры, 2592 многоквартирных домах.В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду, в год 65-летия Пермских тепловых сетей, энергетики «Т Плюс» провели профилактику 2056 км теплосетей в Перми, подготовили оборудование 27 малых котельных, 10 насосных станций, 372 центральных тепловых пункта.Кроме того, было переложено 22 км ключевых тепломагистралей в Перми, которые были определены с учетом празднования 300-летия краевой столицы. Так, обновлены трубопроводы на улицах Баумана, Шахтерская, Запорожская, Малкова и другие. Энергетики напоминают, за по вопросам отопления в квартирах необходимо обращаться в свои УК и ТСЖ. Это их зона ответственности. Так же можно обратиться в тепловую справочную службу по телефону 259-39-98.