В Перми начался шестой Пермский марафон

Как сообщается на сайте краевой администрации, первыми участниками на трассе Пермского марафона 2 сентября стали спортсмены на колясках, в этом году трасса для них была продлена до 300 метров в честь празднования юбилея Перми. Затем в 13:00, стартовал детский забег на 1 км по улице Петропавловской. Награждение победителей этих забегов пройдет на главной сцене.С 09:00 началась работа выставочных и развлекательных площадок ЭКСПО. Посетить их можно до 20:00. Участники марафона и любители спорта могут приобрести спортивное питание и экипировку. Кроме того, на площади перед Театром-Театром представлена зона спортивных школ Перми, где можно принять участие в различных мастер-классах и записать ребенка на секцию. Также в зоне ЭКСПО установлена стена «Wall of Fame», на которой каждый участник Пермского марафона сможет найти свое имя и сфотографироваться на память. Церемония открытия Пермского марафона пройдет в 19:00. После нее на главной сцене выступит кавер-группа «SPLIT».Нововведением на Пермском марафоне в этом году станут специально организованные фан-зоны. Так, на улице Монастырской и на перекрестке улиц Ленина-Попова разместятся диджей-сеты, возле ЦУМа и на перекрестке улиц Ленина-Сибирская уже появилась сцена, на которой выступят музыкальные группы и барабанщики.Основные забеги Пермского марафона пройдут завтра, 3 сентября. Второй день начнется с выдачи стартовых пакетов в 07:00 в здании Театра-Театра. Работа площадок ЭКСПО начнется в 08:00. Они закроются в 16:30.