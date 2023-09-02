В Перми на улице Серебристая открыли новую школу

Новую школу открыли на улице Серебристая в Перми, в микрорайоне «Погода». Первоклассников на торжественную линейку собралось больше трёхсот, а первых классов здесь будет десять. Всего же корпус рассчитан на тысячу 626 мест. Где также разместился лицей № 10. Открывшаяся школа стала самой большой в Пермском крае. В кабинетах биологии, химии, физики обустроены цифровые лаборатории, есть возможность заниматься робототехникой и 3D-моделированием, также есть большой бассейн.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Я хотел бы, чтобы ребята были счастливы и радовали родителей. Ребятам хочу пожелать стремиться к знаниям, родителям - терпения, помогать своим чадам учиться, а педагогам - успехов!".
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